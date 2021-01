Je pense que la suite de Premiers Baisers verra normalement le jour en 2021, confirme le producteur Jean-Luc Azoulay, célèbre "A" d’AB Productions. Toute l’équipe serait partante, Camille Raymond (alias Justine, NdlR), Magalie Madison (la célèbre Annette, NdlR) et Christophe Rippert (alias Luc, NdlR), explique-t-il dans Télé Loisirs. Premiers Baisers a toujours été plus réaliste qu’Hélène et les Garçons (dont il en a aussi fait une suite intitulée Les Mystères de l’amour, NdlR.). On va raconter ce qu’ils sont devenus, et le fait qu’ils continuent à être amis et à se voir. L’ensemble de ces séries, c’est ‘amis pour la vie’."

Il ne sera donc une nouvelle fois pas question ici de reboot comme pour de nombreuses séries US (Beverly Hills, Sauvés par le gong, Hartley cœurs à vif, etc.), mais bien d’une suite de la série originale, "un peu comme Les Mystères de l’amour en un peu plus réaliste". En effet, Jean-Luc Azoulay est le faiseur des sitcoms à succès des années 90 : Hélène et les Garçons, Salut les Musclés, Le Miracle de l’amour, Le Miel et les Abeilles, etc . Et le big boss d’AB Productions ne semble pas en avoir encore assez.

À commencer donc par Les Filles d’à côté, sitcom qui avait cartonné entre 1993 et 1995, suivie un peu plus tard par Les Nouvelles Filles d’à côté, révèle-t-il dans Télé Loisirs. "Ça nous amuse et ça a l’air d’intéresser les chaînes, confie-t-il au magazine télé français. Il y aura une partie du cast de la première version et il y aura des nouvelles filles. Bradley Cole ne serait pas contre."

Celui qui interprétait le photographe Daniel, le bellâtre à l’irrésistible accent américain, a disparu des radars télévisuels depuis 2010. À part quelques apparitions dans les Vacances de l’amour, Haine et Passion et General Hospita l", il semblait s’être rangé des caméras. Son retour ravira les fans.

Mais ceux-ci attendent aussi et surtout de revoir à l’écran un certain… Gérard Vivès, désormais âgé de 58 ans. Celui qui incarnait le réceptionniste efféminé de la salle de sport et le prof de gymnastique stéréotypé gay a marqué tous les esprits. Depuis l’animation du Juste Prix aux côtés de Vincent Lagaf’ (2009), sa participation à Danse avec les stars en 2012 ou encore la téléréalité à Je suis une célébrité, sortez-moi de là ! (2019), il s’est fait aussi très discret.

Pour contrer les problèmes liés à la crise sanitaire, le secteur audiovisuel paraît miser sur ses valeurs sûres.