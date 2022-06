La saison 3 pose un regard toujours plus acerbe sur le pouvoir et les médias.

Attention les yeux sensibles : les Boys d’Eric Kripke sont de retour pour une troisième saison sur Prime Video (Amazon). Et ça fait toujours mal ! L’ex-showrunner de la série Supernatural s’amuse avec les créatures issues des romans graphiques de Garth Ennis et Darick Robertson, version noire et trash des univers Marvel ou DC Comics.