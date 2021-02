Porté par la formidable actrice Zendaya (Euphoria) et par John David Washington (Tenet), le film Malcolm et Marie de Sam Levinson est attendu ce 5 février sur Netflix. Un film qui, au-delà de son casting électrisant, nous arrive auréolé d’un sacré parfum de mystère puisqu’il a été tourné presque en secret cet été en Californie, durant le confinement, après une phase d’écriture éclair. On parle de six jours ce qui, même pour un huis clos impliquant seulement deux personnages, reste impressionnant. L’histoire est celle d’un couple qui rentre d’une avant-première au cours de laquelle le cinéaste a présenté son nouveau film. Pleine de tensions, la soirée avec sa petite amie s’enflamme : discussions philosophiques, déclarations d’amour et règlements de compte...

Privée de sortie en salles, La Mission de Paul Greengrass sera visible le 10 février avec Tom Hanks dans le rôle d’un ancien combattant de la guerre de Sécession qui entreprend un périlleux voyage à travers le Texas pour offrir un nouveau foyer à une jeune orpheline campée par Helena Zengel. L’histoire est adaptée du roman éponyme de Paulette Jiles publié en 2016.

Du côté des séries, avis aux fans de Katherine Heigl, l’ex-star de Grey’s Anatomy revient en tant que tête d’affiche de la série Toujours là pour toi ce 3 février. L’occasion de suivre l’histoire de deux amies inséparables sur trois décennies. Après s’être rencontrées à Firefly Lane dans leur jeunesse, Tully Hart (Katherine Heigl) et Kate Mularkey (Sarah Chalke) vont traverser, ensemble, les hauts et les bas des trente années suivantes. Une histoire d’amitié féminine développée par Maggie Friedman.

Nettement plus trépidante, la série Homeland délivrera son ultime course contre la montre à partir du 10 février. Mieux vaudra être au mieux de sa forme pour suivre les traces de Claire Danes et Mandy Patinkin.

Les amateurs de sport sont à la fête. Après Michael Jordan (The last Dance) et Tony Parker, c’est au tour de l’immense roi Pelé de faire l’objet d’un documentaire en forme d’hommage à découvrir le 23 février. Une rencontre avec le soulier d’or brésilien à ne pas manquer.

Parmi les films nouvellement disponibles sur la plate-forme, on citera trois entrées qui feront sûrement plaisir aux jeunes fans de cinéma : la saga Twilight (01/02), Jurassic Park (16/02) et Retour vers le Futur (16/02). Quant aux cinéphiles, ils ne rateront sans doute pas le rendez-vous que leur fixe Adrien Brody alias Le Pianiste, le 16 février.