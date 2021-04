Comme toujours dans la série Les chroniques de Bridgerton, les infos croustillantes sur la bonne société londonienne sont annoncées par la (plus tellement) mystérieuse Lady Whistledown. Une commère du XIXe siècle qui s'adapte bien aux nouvelles technologies, puisque c'est via les réseaux sociaux qu'elle a annoncé son dernier scoop: la saga aux 82 millions de spectateurs, dont la suite n'a pas encore été tournée, connaîtra deux prolongements supplémentaires en dépit du départ de sa star, Regé-Jean Page. "Estimés membres de Ton, écrit-elle. Il semble que nous ayons une annonce plutôt spéciale. Bridgerton reviendra avec une troisième et quatrième saison. Votre dévouée devra donc acheter plus d'encre... Sincèrement vôtre. Lady Whistledown."

Une annonce complétée par la créatrice de la série, Shonda Rhimes: "Dès la première lecture de la délicieuse série de Julia Quinn, Bridgerton, j'ai su que ces histoires captiveraient le public. Mais l'évolution de cette adaptation ne serait pas un succès sans les nombreuses contributions significatives de toute l'équipe Shondaland. Cet ajout de deux saisons représente un gros vote de confiance pour notre travail et je suis extrêmement reconnaissante d'avoir des partenaires aussi collaboratifs et créatifs que Netflix. Betsy et moi sommes ravis d'avoir l'opportunité de continuer à faire découvrir le monde de Bridgerton à un public mondial."

Même son de cloche du côté de Netfix: "Nous sommes tombés amoureux de Bridgerton. L'équipe créative, menée par Shonda, connaissait l’œuvre et a délivré un drame merveilleux, émouvant et romantique. Elle a encore quelques plans excitants pour le futur, et nous pensons que le public va continuer de tomber en pâmoison devant cette série. Nous avons l'intention de poursuivre Bridgerton pendant un long moment."

Pour les autres scoops, il faudra attendre que Lady Whistledown ait reconstitué son stock d'encre.