Inutile de chercher plus loin la série la plus attendue de l’année 2021. Enfin, si les délais sont respectés, malgré toutes les interruptions entraînées par la pandémie de Covid-19. Si tout va bien, quelques jours avant le début de 2022, Amazon Prime Video proposera à ses abonnés la production télévisuelle la plus chère de tous les temps,

En novembre 2017, Jeff Bezos, patron d'Amazon, était tout fier d’annoncer un accord avec le Tolkien Estate pour une nouvelle adaptation de l’œuvre de J.R.R. Tolkien. Selon les indiscrétions parues à l’époque, il a mis sur la table la bagatelle de 250 millions de dollars pour avoir le droit de tourner une série de cinq saisons et un éventuel spin-off. Vu l’ampleur du projet, les spécialistes hollywoodiens estiment les coûts de casting, location, studios, matériel et effets spéciaux à 750 millions de dollars au minimum. De quoi dépasser la barre du milliard de dollars. Du jamais vu pour une saga télévisuelle.

Le Deuxième âge, un point c'est tout

À titre de comparaison, pour ses six superproductions à grand spectacle et truffées d’effets spéciaux tirées des écrits de J.R.R. Tolkien, Peter Jackson n’a dépensé “que” 936 millions de dollars. Et malgré ses dépenses folles, Amazon Prime est loin d’avoir obtenu carte blanche. Pas question de s’attaquer au Premier âge (tout ce qui précède la chute de Morgoth) ni au Troisième (celui relaté dans les films de Peter Jackson).