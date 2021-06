En décembre dernier, lors de la diffusion du dernier épisode de la deuxième saison de The Mandalorian, Jon Favreau avait créé la surprise en annonçant un nouveau spin-off pour Star Wars, The Book of Boba Fett. Depuis, en compagnie de Dave Filoni et de Robert Rodriguez, le nouveau gardien du temps de La guerre des étoiles a mis les bouchées doubles. Car en dépit de la pandémie et des contraintes liées aux conditions sanitaires sur les plateaux, cette nouvelle série est d'ores et déjà bouclée.

© Disney

L'annonce en a été faite sur les réseaux sociaux par Ming-Na Wen, qui incarnera Fennec Shand, une redoutable mercenaire amenée à aider Boba Fett dans ses traques. Le rôle du chasseur de primes sera repris par Temuera Morrison, celui-là même qui l'incarnait déjà dans The Mandalorian. Selon des rumeurs non-confirmées, après avoir été aidé par Boba Fett dans The Mandalorian, Din Djarin pourrait lui rendre la pareille dans la nouvelle saga en effectuant l'un ou l'autre caméo.

Concernant l'intrigue, rien n'a été dévoilé officiellement pour l'instant. Tout au plus sait-on, grâce à la bande-annonce, que Boba Fett s'empare du siège de Jabba le Hutt, sur la planète Tatooine.. L'action devrait donc se dérouler sur cette planète assez centrale de l'univers Star Wars, là même où Luke Skywalker a passé son enfance et son adolescence. Ce qui ouvre la porte sur des liens vers les premiers Épisodes de la saga.

Il ne reste plus qu'à attendre le mois de décembre de cette année pour découvrir tout ça sur Disney+.