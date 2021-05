Bientôt le clap de fin pour la série à succèssur Netflix. Après une quatrième saison diffusée en 2020, la cinquième et dernière devrait arriver prochainement sur la plateforme de streaming puisque le tournage s'est terminé il y a quelques jours. Et pour l'occasion, plusieurs acteurs de la série ont dit adieu à leur personnage.

Après ceux de Miguel Herran, l'interprète de Rio, fin avril, place à Alvaro Morte, alias le Professeur, de faire ses adieux. Visiblement très ému, l'acteur a partagé une vidéo sur Instagram où on le voit quitter le plateau de tournage. "Je quitte le studio de La Casa de Papel pour la dernière fois. Je n'ai pas les mots. Merci pour tout, à tous, aux fans, à toutes les équipes, et merci à toi, mon cher Professeur. Cela va me manquer de passer de si bons moments avec toi. Merci."

Mais le professeur n'est pas le seul personnage à avoir fait ses adieux ces derniers jours. L'actrice Itziar Ituño, qui joue Raquel Murillo, la compagne du professeur, a également tenu à dire au revoir à son personnage sur ce même réseau social. En partageant plusieurs photos, elle a laissé comme message : "Maintenant oui ! Au revoir, inspecteur Raquel Murillo !! Quel voyage !"





Concernant la date de diffusion de l'ultime saison, rien n'a encore été dévoilé par Netflix. Le mystère reste donc entier pour la série devenue un phénomène mondial depuis son apparition sur nos écrans en 2017.