Les deux héros de Prodigal Son se confient : “les serial killers sont fascinants” © D.R. SériesInterview Aurélie Parisi

Pour Prodigal Son, Michael Sheen se glisse dans la peau d’un tueur en série charmeur et manipulateur.

Arrêtée pendant le confinement, la diffusion de Prodigal Son a repris de plus belle, depuis dimanche dernier, sur La Deux. En haut de l’affiche, deux hommes, un père, le docteur Martin Whitly, alias “Le chirurgien” (The Surgeon), et un fils, Malcolm Bright. Le premier, célèbre tueur en série, a été placé dans un asile psychiatrique. Bien que hanté par son passé, le second est devenu criminologue et va devoir faire appel aux connaissances de son père pour démasquer un serial killer qui imite les horribles pratiques de ce dernier. (...)