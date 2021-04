Cela fait plus d'un an que les fans attendent ça avec impatience. Annoncé en novembre 2019,va enfin être tourné. Et dès cette semaine, d'après plusieurs médias américains. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un épisode inédit, mais plutôt, comme le titre l'indique, d'une rencontre de Jennifer Aniston,David Schwimmer, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry et Matt LeBlanc pour évoquer leurs souvenirs, bons ou (probablement pas) mauvais.

A l'origine, l'objectif était de réunir tout le monde dans le décor de l'appartement new-yorkais, face à un public, comme lors des enregistrements de la série, mais la pandémie de coronavirus ne le permettra pas. Dommage pour les aficionados qui auraient sans doute payé cher pour assister à ce retour dans le studio. Comment sera se déroulera-t-il ? Mystère. David Schwimmer s'est contenté de préciser que les conditions sanitaires seraient respectées, et certains analystes penchent pour un meeting en extérieur. Beaucoup estiment aussi que des guest stars, comme Tom Selleck, Paul Rudd, Christina Applegate ou Reese Witherspoon, pourraient y faire une apparition.

Puisque les prises de vues seront effectuées cette semaine, cette rencontre pourrait déjà être diffusée en mai ou en juin sur HBO Max. Mais aucune date n'a été confirmée pour le moment.