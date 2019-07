D'où vient Gizmo ? Pourquoi ne peut-il être exposé au soleil, ni mouillé, ni nourri après minuit ? Les secrets des Gremlins vont être révélés dans une série animée en dix épisodes, Gremlins: Secrets of the Mogwai.

Bonne nouvelle pour tous les ex-kids des années 80 et 90, qui ont grandi en compagnie des Gremlins. Les affreux jojos qui lançaient des tomates à Blanche-Neige tout en chantant "Eh oh, eh oh, on rentre du boulot" ou de semaient la pagaille à New York sont de retour. Dans une série animée de dix épisodes, commandés par WarnerMedia.

Tze Chun, le scénariste des séries Once Upon a Time et Gotham, a été chargé de dévoiler le passé comment Sam Wing (le propriétaire de l'échoppe chinoise de New York dans laquelle Rand découvre l'adorable boule de poils dans le film de Joe Dante en 1984) a découvert le jeune Gizmo à Shanghai dans les années 20. Malgré son jeune âge (10 ans à peine), Sam se fixe un grand objectif : retrouver la famille du Mogwai. Malgré l'aide d'une petite voleuse à la tire, Elle, la mission s'avère bien plus compliquée que prévu. Des monstres colorés issus du folklore chinois et un riche industriel à la tête d'une redoutable armée de Gremlins vont se dresser sur leur route.

Destiné à un public plutôt adulte, Gremlins: Secrets of the Mogwai devrait être disponible d'ici la fin de l'année. Mais sur quelle plateforme, cela n'est pas encore très clair pour l'instant.