Les nostalgiques d'vont être ravis! Après près de 30 ans d'absence, David Proux fera son grand retour à l'antenne, en mai prochain, danssur TMC. Début des années 90, le comédien avait incarné Etienne, le compagnon de Laly dans la sitcom de Jean-Luc Azoulay. Après une soixantaine d'épisodes, il avait toutefois disparu des écrans.

C'est sur son compte Instagram que l'acteur a annoncé la bonne nouvelle. "Merci @jeanlucazoulay @jlagroupe pour ce #backtothefuture #jamaisdirejamais #theteam @puy2batoff @cathy.a.l @ @isabelle.bouysse @laly.meignan et philippevasseur #jlaproductions #lma", écrit-il à côté d'une photo de lui en compagnie de ses anciens camarades Patrick Puydebat (Nicolas Vernier), Philippe Vasseur (José Da Silva), Laly Meignan (Laly Polleï), Cathy Andrieu (Cathy Da Silva) et Isabelle Bouysse (Jeanne Garnier).

Le casting original d'Hélène et les garçons se reforme donc petit à petit dans Les Mystères de l'Amour. Cathy retombera-t-elle dans les bras de son ex qui l'a, on le rappelle, quittée pour suivre sa nouvelle compagne en Finlande et continuer sa carrière de mannequin international? L'arrivée d'Etienne, désormais psychologue reconnu, est entourée de nombreuses questions. Impatient, les fans de la série ne cachent pas leur joie. "Etiennnne ! Mais, c'est trop bien!", "Un retour très attendu!", "Etienne ! Toujours aussi bel homme!", "Ralala David Proux qui revient mais je suis trop FAN enfin il était temps ❤️❤️❤️❤️👏👏👏👏 mon namoureux quand j’étais ado ❤️", peut-on lire sur les réseaux sociaux.

Qu'est-il devenu après "Hélène et les garçons"?

Contrairement à plusieurs autres acteurs d'Hélène et les garçons, David Proux n'a pas vraiment fait carrière dans la comédie après son départ de la sitcom en 1994. Il a joué dans L'un contre l'autre, une autre sitcom (passée quasiment inaperçue) de Jean-Luc Azoulay aux côtés de Rochelle Redfield et Thierry Redler, et a figuré dans Mensonges, trahisons et plus si affinités, film dans lequel on retrouve Alice Taglioni, Edouard Baer et Clovis Cornillac.

Il a toutefois, comme son personnage dans Hélène et les Garçons, continué sa carrière dans le mannequinat en posant pour des marques telles que Azzaro, Nivea, Cartier ou encore Coca-Cola.