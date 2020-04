Melrose Place a marqué toute une génération, c'est le moins qu'on puisse écrire. Après la réunion de Friends, au tour d'une autre série mythique des années 90 d'annoncer leurs retrouvailles 20 ans après. Si un reboot de la série n'est pas encore envisagé (surtout suite à l'échec de 2009 où la chaîne CW avait tenté de relancer le programme), Daphne Zuniga, alias Jo Reynolds, a tweeté un message qui ont affolé les fans. "Je suis très excitée d'être réunie avec tout le casting de Melrose Place dans Stars In The House pour un événement caritatif, the Actors fund, a-t-elle ainsi écrit ce lundi 27 avril. Regardez-nous demain soir dans le live et faites des dons !"

Dix acteurs en visioconférence

Dix acteurs du soap californien vont en effet se réunir pour la bonne cause en visioconférence -confinement oblige- ce soir aux USA. On y verra donc Josie Bissett (Jane), Thomas Calabro (Michael Mancini), Marcia Cross (Kimberly Shaw), Laura Leighton (Sydney Andrews), Heather Locklear (Amanda Woodward), Doug Savant (Matt Fielding), Grant Show (Jake Hanson), Andrew Shue (Billy Campbell), Courtney Thorne-Smith (Alison Parker) et Daphne Zuniga (Jo Reynolds).

Des artistes qui récoltent des fonds pour... les artistes

Tout au long de l'émission, les téléspectateurs pourront ainsi poser leurs questions en direct et les acteurs reviendront également sur leur parcours dans le drama culte Melrose Place. Des retrouvailles qui ont surtout une visée caritative afin de récolter des dons pour les professionnels du divertissement dans le besoin. En effet, pour la première fois, des artistes collectent des fonds pour ceux -le secteur culturel- qui sont les plus touchés par la crise sanitaire actuelle. The Actors Fund étant une association qui vient en aide aux acteurs et aux professionnels de l’audiovisuel pendant la période de pandémie.