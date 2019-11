La quatrième saison de La Casa de Papel est annoncée pour le 18 janvier, toujours sur Netflix.

En revanche, Itziar Ituno assure ne pas être au courant qu’un cinquième volet et même un sixième sont programmés comme l’affirme le média espagnol Formula TV. À ce stade, aucune confirmation n’est d’ailleurs venue de la plateforme de streaming.

Difficile d’ailleurs de tirer les vers du nez de la comédienne qui a pourtant révélé récemment que la bande de braqueurs devra faire face "à un grand ennemi à l’intérieur de la banque". "Je ne peux rien dire de plus sinon Netflix me tue, sourit-elle. Je peux juste vous dire que cela va être encore plus spectaculaire qu’avant. L’histoire va aller de plus en plus fort, avec plein d’action et de rebondissements inattendus."

Quant à Berlin, déjà présent en flash-backs dans la saison 3, la comédienne basque de 45 ans confirme qu’il sera à nouveau de la partie. "Il sera là sans être vraiment là, comme dans la saison 3. Il fera une petite apparition mais je ne me souviens plus sous quelle forme. C’est une série chorale donc on aura une fois de plus tous notre moment central. Je suis très contente de cette quatrième saison, vous ne serez pas déçus !"