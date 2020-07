Netflix

Le géant du streaming démarre ses vacances d’été avec une production au casting cinq étoiles : Stateless. Disponible depuis le 8 juillet dernier et portée par Gwyneth Platrow et Yvonne Strahovski (Serena Waterford dans La Servante Ecarlate), cette mini-série, réalisée d’après l’histoire vraie de Cornelia Rau, suit quatre étrangers coincés dans un centre de détention pour immigrés situé en plein milieu du désert australien. Son objectif ? Faire réfléchir sur les politiques de contrôle aux frontières et les droits des migrants.

Après avoir marqué les esprits en tant qu’Hannah Baker dans 13 Reasons Why, Katherine Langford devient l’héroïne de Cursed : La Rebelle, une série fantastique qui revisite le mythe du Roi Arthur. L’actrice y incarne Nimue, future Dame du Lac qui a pour mission de ramener l’épée Excalibur à Merlin. À voir à partir du 17 juillet sur la plateforme.

Enfin, Netflix termine le mois de juillet en beauté avec la deuxième saison d’Umbrella Academy. Dans cette suite, la série fantastique inspirée du comic book du même nom et adorée des adolescents, ouvre la porte à de nouveaux personnages tels que Lila (Ritu Arya), alias "le caméléon", une femme à l’humour noir et sarcastique qui peut-être "intelligente ou totalement instable en fonction de la situation", Raymond (Yusuf Gatewood), "un leader né et père dévoué […] qui a la capacité de vous désarmer en un seul coup d’oeil", et Sissy (Marin Ireland), une mère de famille "intrépide" qui "s’est mariée jeune pour de mauvaises raisons" et qui "est désireuse de redécouvrir ce que la vie et l’amour ont à offrir".

Apple TV

“Le plus important, c’est de suivre sa passion.” C’est cette idée qui pousse Bess King à partir s’installer à New York. Se faire remarquer dans l’univers musical, surtout à Big Apple, n’est toutefois pas une mince affaire pour la jeune chanteuse qui doit jongler entre de multiples jobs, des déboires amoureux et familiaux. Produite par J.J. Abrams (Armageddon, Star Wars, Mission Impossible) et inspirée du parcours de la chanteuse américaine Sara Bareilles, Little Voice (disponible depuis le 10 juillet sur la plateforme) nous réconcilie avec le genre de la série musicale. Réaliste, elle montre sans détour, et parfois avec un peu de cynisme, le monde impitoyable de l’industrie musicale auquel sont confrontés les jeunes artistes. Valeur ajoutée indéniable : le personnage attendrissant de Bess, interprété par la talentueuse Brittany O’Grady (Night Shift).

À partir du 14 août, Jason Sudeikis (Les Miller, une famille en herbe, Comment tuer son boss ?) se met dans la peau de Ted Lasso, un coach de football américain sans expérience qui se retrouve un beau jour à la tête d’un grand club professionnel anglais. Découvert dans le Saturday Night Live, l’acteur et comique ne manquera pas une nouvelle fois de nous amuser à travers l’écran.

Dans un tout autre style, plus documentaire, Boys State, notamment produit par Laurene Powell Jobs, femme de Steve Jobs, nous emmène au Texas, au milieu d’une foule de jeunes texans accros à la politique, chaque année, le temps d’une semaine, se réunissent et partagent leurs idées afin de construire le gouvernement de leur rêve à partir de zéro. Un exercice de simulation géant qui met en lumière l’avenir de la politique américaine.

Amazon Prime Video

Cet été, Amazon Prime Video a choisi de miser sur la nostalgie pour appâter de nouveaux abonnés. Les Frères Scott, Desperate Houswives, Smallville, Vampire Diaries, Newport Beach ou encore X-File font partie des séries à avoir rejoint la plateforme ces derniers mois.

À côté de ça, des nouveautés sont également au programme des grandes vacances. Swamp Thing, première série horrifique signée DC Comics (Man of Steel, Batman vs Superman, etc.), en tête de liste. Adaptée du comic book du même titre, cette dernière, disponible depuis le 1er juillet, raconte l’histoire de la chercheuse Abby Arcane qui revient dans sa ville natale de Marais pour étudier un mystérieux virus qui transforme ses victimes en monstres végétaux. Manque de succès auprès du public américain, la série qui mélange horreur et fantastique n’a pour l’instant pas été reconduite pour une deuxième saison.

Créée en 2011 par Joe Wright pour le cinéma, Hanna connaît désormais une seconde vie sur le petit écran. La deuxième saison des aventures de cette jeune fille qui parcoure l’Europe pour retrouver son père et échapper aux griffes d’une mystérieuse agence gouvernementale est disponible depuis le 3 juillet sur la plateforme. Et, bonne nouvelle pour les fans de la série : cette dernière a été renouvelée pour une troisième et ultime saison !