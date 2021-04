Ces dernières semaines, trois séries françaises ont affiché de très beaux scores lors de leur diffusion en télévision. La première, Gloria, avec Cécile Bois, la seconde, Un homme d’honneur, avec Kad Merad, la troisième, Je te promets. Leur point commun ? Ce sont des adaptations, plutôt (très) fidèles, à leurs versions originales. Soit Keeping Faith, série galloise diffusée ensuite par la BBC dans le premier cas. Kvodo, série israélienne, dans le second. Et enfin This is US, carton signé NBC aux États-Unis.