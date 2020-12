Vikings : Valhalla

Après avoir passé en revue les séries prolongées à découvrir en 2021 et par après, et après avoir passé en revue celles qui vont rejoindre le musée, place aux nouveautés. Il y a du lourd, du très lourd même attendu cette année avec les premières saisons deet. Petit tour du propriétaire…

À tout seigneur, tout honneur. Auréolée du titre de série Netflix la plus regardée en 2020 en Belgique, devant Sex Education et Snowpiercer, Vikings bénéficie d’une suite en 2021, sous la forme d’un spin-off. Place à Vikings : Valhalla. Rendez-vous une centaine d’années après les événements de la saga originale pour découvrir les aventures mouvementées des plus prestigieux des Vikings ayant existé. Pas moins de 24 épisodes sont annoncés pour la première saison !

Lupin

Rendez-vous le 8 janvier pour découvrir Lupin, série franco-américaine mettant en scène Omar Sy dans le rôle d’un jeune fils voulant venger la mort de son père accusé d’un crime qu’il n’a pas commis. Pour arriver à ses fins, il s’inspire de son héros qu’est Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur. Au casting, nous retrouverons également Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella et Soufiane Guerrab.

© Emmanuel Guimier/Netflix

Resident Evil : Infinite Darkness

Il aura fallu 25 ans pour que la saga Resident Evil, jeu vidéo lancé en 1996 sur PlaySation (plus de 100 millions d’exemplaires du jeu vendus depuis), bénéficie d’une adaptation à l’écran sous forme de série. Pourtant, il y a déjà eu quatre films d’animation et une suite de six films tournée entre 2002 et 2017. De même qu’un septième à venir l’an prochain. Autant dire que le tour de la question semblait pourtant avoir été fait. Manifestement pas aux yeux de Netflix qui débarque avec sa série mettant en scène les Zombies très à la mode et autres créatures au patrimoine génétique trituré… Deux des personnages les plus emblématiques des jeux vidéo, Leon S. Kennedy et Claire Redfield, sont apparemment de la partie et l’ensemble fera appel aux codes classiques de la saga.

© Netflix / Capcom



Le monde de Narnia

Netflix s’est également offert Narnia, la saga basée sur les romans de C.S.Lewis également déclinée en jeux vidéo à grand succès. La plateforme a annoncé de nouveaux films qui pourraient donner lieu à un reboot complet de la franchise estime le magazine Premier. Une série est également à l’agenda pour Lucy, ses frères et sœurs. Des séries, même ! Pour le reste, le mystère demeure, Netflix cultivant autant le goût du secret que la plus discrète des sociétés secrètes…

Les autres nouvelles séries annoncées sur Netflix

- 50 m2 : première saison de cette série turque à voir dans le courant du mois de janvier.

- Blonde

- Cowboy Bebop : première saison.

- Destin : la saga Winx : première saison

- Malcolm&Marie

- Midnight Mass : série d’horreur par le créateur de The Haunting of Hill House et de The Haunting of Bly Manor.

- Shadow&Bone