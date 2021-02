La pandémie de covid-19 n'a fait que renforcer le phénomène: les séries arrivent aujourd'hui très largement en tête des centres d'intérêt des amateurs de fictions. Avec d'incessants nouveaux records d'audience à la clef. Des chiffres flatteurs qui cachent parfois une réalité plus amère. Les sagas-phares du moment peuvent en effet attirer la grande foule sans la satisfaire pour autant.

Sur base d'un sondage international de 3.249 personnes, croisé avec les commentaires publiés sur Internet, OnBuy.com a établi la liste des séries considérées comme les plus décevantes. Et il y a quelques grosses surprises.

Ozark "l'emporte" avec 39 % de commentaires négatifs de la part des fans. Pourtant, les déboires de la famille de Martin Byrde dans une petite ville du Missouri croule sous les récompenses et les bons scores audimétriques.

Suit Stranger Things, avec 36 % de téléspectateurs déçus. Ici encore, la surprise est de mise tant l'hommage aux grands films fantastiques et d'horreur fait un malheur sur Netflix (elle fut la série la plus streamée dans le monde en 2017 et 2018) et truste les prix (meilleur série pour les Teen Choice Awards 2019 et les Kids Choice Awards 2020).

Pour compléter le podium, rien de moins que la saga non-anglophone qui fut longtemps la plus regardée sur Netflix: La Casa de Papel. 32 % des aficionados des braqueurs de banque espagnols la trouvent "surcotée".

Tout aussi inattendu, des séries cultes comme How I Met Your Mother (elle échoue au pied du podium) ou Friends arrivent dans le top 10 de la déception, tout comme The Crown.

The Queen's Gambit et Lucifer, par contre, s'en tirent plutôt bien, aux deux dernières places du top 15. Que voici...