Non, ce n'est pas une blague, même si l'annonce semble tirée d'un épisode farfelu de la série animée. Estimant que les Simpson avaient prédit le rachat de la Fox par Disney, l'élection de Donald Trump et une multitude d'autres événements, une société de casinos propose d'engager une personne pour visionner les 706 épisodes des 33 saisons des Simpson ainsi que le film tiré pour le cinéma. Un travail d'analyse payé 6.000 euros, destiné à prévoir les grands changements du futur. En clair, comme pour Nostradamus, en déchiffrant bien les Simpson, on pourra prédire l'avenir.

A raison d'un horaire de 35,5 heures hebdomadaires, le job s'étalera sur huit semaines. Pour ne rien gâcher, une boîte de donuts sera envoyée chaque semaine à l'heureux élu ainsi que 100 euros, pour couvrir les menues dépenses supplémentaires.

Les devins en herbe doivent parler anglais et s'inscrire sur le site de Plantin. Cela dit, si le petit chanceux est réellement doué, ne devrait-il pas déjà savoir qu'il l'emportera grâce à la vision des épisodes des Simpson ?