Après une saison balayée par la pandémie, le Festival de Télévision de Monte-Carlo reprend ses quartiers sur le Rocher. Pour une édition particulière qui plus est puisque l'événement monégasque souffle ses 60 bougies. Pour l'occasion, de nombreuses stars ont pris part à la fête. Seuls les acteurs américains, grands habitués du festival, n'ont pas pu répondre "présent", cette année, à cause des restrictions sanitaires qui rendent les déplacements difficiles.

Plus court que les années précédentes - étant donné le nombre restreint d'invités -, le tapis rouge a tout de même vu passer du beau monde, masqué sauf pour les photos. Les jeunes acteurs de la série Mixte, bientôt sur Amazon Prime Vidéo, ont ouvert le bal. Parmi eux, la franco-belge Lula Cotton-Frappier, vue dans Skam. Franck Sémonin est ensuite arrivé au bras de son épouse, Hélène. L'acteur de Section de recherches a joué le jeu, devant les photographes mais également avec les journalistes, n'hésitant pas à se poser pour quelques selfies en coulisses.

Fidèles du festival, les comédiens des gros feuilletons télé Demain nous appartient, Plus Belle la vie et Ici tout commence ont, cette année encore, foulé le tapis rouge. On y retrouve Ingrid Chauvin, Clément Rémiens, Laurent Kérusoré ou encore Léa François. Une belle brochette de personnalités à laquelle viennent s'ajouter celle de Cassandre, série représentée par Gwendoline Hamon et Alexandre Varga (venu avec sa compagne, Naïma Rodric, actrice d'Un si grand soleil).

Très attendus, Jaime Lorente et Darko Peric, alias Denver et Helsinki dans Casa de Papel, ont ravi la "fanzone" du festival se prêtant volontiers au jeu des dédicaces et des selfies.

© A.P.

Star de l'année avec la série HPI - qui a connu un succès monstre sur le petit écran avec près de 10 millions de téléspectateurs en moyenne par épisode -, Audrey Fleurot était évidemment la personnalité à ne pas manquer. Une fois arrivée devant les photographes, la comédienne, qui a refusé toutes les interviews initialement prévues pour ne faire qu'une conférence de presse, pose devant l'objectif. "C'est parti? Je balaye (du regard, ndlr.)!", dit-elle aux photographes en leur faisant comprendre qu'elle les regardera tous tour à tour.

© A.P.

Darren Star récompensé

Lors de la cérémonie de clôture, les membres du jury de cette 60e édition ont été présentés. Présidé par le réalisateur suédois Mans Marlind, celui-ci est composé du producteur allemand Moritz Polter, de la réalisatrice britannique Kay Mellor, du producteur norvégien Anders Tangen mais également des acteurs français, très complices, Arnaud Ducret et Joey Starr.

© A.P.

Le clou du spectacle a toutefois eu lieu lors de la cérémonie d'ouverture. Après avoir fait son discours, le Prince Albert II de Monaco a remis la Nymphe d'or à Darren Star, créateur des séries télévisées à succès Beverly Hills 90210, Melrose Place, Sex and the City ou encore Emily in Paris (dont une partie du casting est également à Monaco). Celui-ci se dit "ravi" de participer l'événement qu'il avait déjà honoré de sa présence il y a dix ans.