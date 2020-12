Les dix derniers épisodes de l’ultime saison de Vikings arrivent à peine que voici déjà la suite avec le spin-off Vikings : Valhalla.

Auréolée du titre de série la plus regardée en Belgique et d’une quatrième place dans le classement des séries les plus piratées à l’échelle planétaire, Vikings s’apprête à tirer sa révérence. Les dix derniers épisodes de la saison 6, qui en comporte vingt, sont disponibles depuis les dernières heures de 2020 et en ce début 2021.

Une fois “binge watchée” cette dernière salve, dira-t-on définitivement adieux à Ragnar (qui est déjà mort depuis la quatrième saison…), Rollo, Lagertha, Björn “Côtes-de-fer”, Floki et consorts ? Que nenni ! Voici que pointe déjà le bout du nez de Vikings : Valhalla, spin-off de la série.