Alors que plusieurs programmes courts ont déserté le petit écran - on pense à Caméra Café ou encore à Nos chers voisins (encore à la télévision grâce aux rediffusions) -, on apprend qu’une nouvelle série du même genre est en train de se tourner à Bruxelles. Celle-ci s’appelle Lift et, comme son nom l’indique, elle permettra de découvrir, dans un format d’environ deux minutes, les aventures d’un groupe de personnages qui prennent l’ascenseur.

(...)