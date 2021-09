C’est le come-back que personne n’attendait. Même pas ses plus ardents supporters. Le Diable est de retour sur Terre, pour résoudre d’ultimes enquêtes dans Lucifer désormais disponible sur Netflix. Qui aurait cru cela, alors qu’au bout de trois saisons à peine, les producteurs voulaient tout arrêter ? Ou quand ils ont annoncé, tout aussi solennellement, que la cinquième marquait la fin des aventures satanico-romantico-policières ?

D’ailleurs, les deux showrunners, Ildy Modrovich et Joe Henderson, voulaient arrêter les frais et s’opposaient à cette prolongation. "Quand on nous a parlé d’une possible saison 6, nous avons d’abord dit non ! , expliquent-ils en chœur. Nous n’en voulions pas. Nous aimions notre conclusion. Puis, en y réfléchissant, nous nous sommes dit : Que se passerait-il s’il faisait subir à son enfant ce que son père lui a fait endurer avant qu’il ne le comprenne et ne sympathise avec lui ? Et s’il ne comprenait pas ce qui pourrait arriver ? À ce moment-là, nous nous sommes dit que nous tenions une bonne histoire."

Et voilà pourquoi Lucifer Morningstar effectue bel et bien son retour, toujours sous les traits de Tom Ellis. Dans une situation plus inconfortable qu’on ne pourrait l’imaginer. Car avant de prendre ses nouvelles fonctions (ceux qui ont vu ce qu’on pensait être les derniers épisodes comprendront), il doit affronter une fille venue du futur, Rory, bien décidée à se venger de lui, car elle ne comprend pas pourquoi il l’a abandonnée.

Les deux créateurs s’attendent à une réaction mitigée d’une partie du public, mais pensent pouvoir très vite surprendre en bien tous les fans. Quant à l’interprète principal, Tom Ellis, tout en concédant que "c’est le bon moment pour finir la série", il laisse la porte ouverte à un nouveau retour. Mais au cinéma. "Mon rêve, ce serait de tourner un film sur Lucifer, dans le style Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood ? ou Y a-t-il un pilote dans l’avion ? Est-ce que nous reprendrons un jour nos rôles ? Je n’en sais strictement rien. Mais au moins, l’éventuel film dans le futur me paraît amusant."

En attendant, les fans de la série vont pouvoir se délecter de la nouvelle intrigue familiale et découvrir la fin de quelques histoires d’amour angéliques et/ou démoniaques.