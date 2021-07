Septembre 1963. Une rentrée spéciale s’apprête à avoir lieu au Lycée Voltaire de Saint-Jean d’Angély en Charente-Maritime. Pour la première fois de son histoire, l’établissement devient mixte et accueille donc des filles. Un changement de taille qui est loin de faire l’unanimité, tant au niveau des élèves qu’au niveau du corps professoral. Garçons et filles vont devoir apprendre à vivre ensemble et à partager les mêmes classes d’école…

Avec Mixte, Amazon Prime Video signe sa première série 100 % française. Disponible depuis juin dernier, celle-ci plonge le téléspectateur dans le milieu scolaire d’une époque charnière, celle des premiers lycées mixtes donnant l’opportunité aux filles de pouvoir réaliser leurs études comme les garçons.

(...)