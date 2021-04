Les héros de séries ne sont pas éternels. MacGyver en est la preuve. La chaîne CBS a annoncé que le reboot de la série phare des années 80-90 allait s'arrêter à la fin de sa cinquième saison. Le dernier épisode sera diffusé le 30 avril aux Etats-Unis. Il faudra toutefois s'armer de patience avant de voir les dernières aventures de l'agent secret sur nos écrans puisque la France et la Belgique n'ont pas encore diffusé la quatrième saison du reboot. Présidente de CBS, Kelly Kahl promet toutefois un final digne de ce nom. ", dit-elle.

C'est sur Instagram que Lucas Till, successeur de l'inoubliable Richard Dean Anderson dans la peau de MacGyver, s'est exprimé pour la première fois à propos de cet arrêt. "Par où commencer ? Les cinq dernières années resteront sans aucun doute comme les plus formatrices de ma vie. Beaucoup de moments durs, beaucoup d'amour. Je me suis fait des amis pour la vie. En fait, non, je me suis constitué une famille. J'ai appris à repousser mes limites. J'étais nerveux de reprendre le flambeau d'une icône, mais vous m'avez accueilli dans vos foyers et m'avez accepté. Je suis désormais le Roger Moore des MacGyvers grâce à votre soutien ", écrit l'acteur de 30 ans avant d'adresser un mot au reste du casting et à son équipe. "C'est également une lettre d'amour envers le casting, l'équipe et tous ceux qui ont été avec nous depuis le début. Que ce soit à travers les étés suffocants sous la chaleur de la Géorgie, où l'humidité vous enveloppe tel un épais pull, ou durant les hivers gelés. Mais également à travers ces moments où les gens disaient que l'on ne dépasserait pas les 13 épisodes, à travers ces moments difficiles de ma vie où vous avez toujours réussi à m'apporter de la joie, à continuellement grandir et à me montrer ce que c'est qu'une véritable équipe de cinéma. Merci, ma nouvelle famille, du plus profond de mon coeur. Merci."

"Je n'ai jamais vraiment été fan de MacGyver"

Rencontré au Festival de Télévision de Monte-Carlo avant le lancement du reboot de MacGyver, Lucas Till nous expliquait ce que la version originale de la série représentait pour lui. “Tout le monde connait MacGyver! Mon père adorait la série. On l’avait d’ailleurs surnommé MacGyver parce qu’il trouvait toujours une solution pour réparer ce qui devait l’être. Moi, pour être sincère, je n’ai jamais vraiment été fan de MacGyver. Je tombais de temps en temps les rediffusions mais, j’ai réellement commencé à regarder quelques épisodes quand j’ai su que j’allais jouer dans le reboot"