À l’époque de la sortie du livre de Stephanie Land, voici un an, nous écrivions que c’était un ouvrage qui n’aurait jamais dû exister. Car Maid, chaudement recommandé par Barack Obama, raconte une Amérique à la dérive, où l’ascenseur social est en panne et où la misère est partout.

Très vite, les producteurs se sont intéressés à cette incroyable histoire de résilience et de foi en la vie, écrite par une jeune femme qui, fuyant un compagnon brutal, un jeune enfant sur les bras, va accepter tous les petits boulots et devenir une championne du nettoyage des toilettes… des autres. Cette femme de ménage (Maid, en anglais), au courage hors norme va soulever des montagnes, faire de bonnes et de moins bonnes rencontres, mais ne va jamais cesser de rêver à ce qui la porte : l’écriture.

Alors, bien que fourbue et n’ayant avalé que quelques mauvaises nouilles, quand sa fille sera enfin endormie, elle va écrire. Tenir un blog pour se raconter, ne pas perdre toute dignité.

Poignant de bout en bout, le livre est donc devenu une série qui, si elle peut tirer des larmes, voire paraître un rien déprimante, est pourtant moins noire que l’ouvrage dont elle s’inspire. Puisqu’il s’agit d’une adaptation, certains personnages ont été retravaillés, développés, pour la fluidité de l’histoire mais aussi pour la rendre, sans doute, plus positive encore, au final.

Dans le rôle de la femme de ménage, Margaret Qualley est tout simplement parfaite, tour à tour battante puis fille fragile, à peine sortie de l’enfance et déjà mère à son tour. La filiation, qui occupe une bonne partie de la série, est aussi côté coulisse pour Margaret n’est autre que la fille d’Andie MacDowell (et de l’ex-mannequin Paul Qualley). Laquelle incarne, dans Maid, la… mère de l’héroïne. “La partie la plus excitante de ce rôle, c’est le fait de jouer une maman, alors que je n’en suis absolument pas une”, confie Margaret Qualley. “Mais c’était aussi la plus effrayante”, ajoute-t-elle.

D’autant que, sur le plateau, Andie MacDowell veillait au grain. “J’étais vraiment contente qu’elle soit là, à chaque moment. Du reste, c’était mon idée”, précise encore l’actrice de 26 ans. “Cela faisait très longtemps que j’avais envie de tourner avec elle, je ne savais pas si elle accepterait le rôle, ni si cela conviendrait aux producteurs. J’ai croisé les doigts très fort et ça a marché. Elle nous a rejoints au Canada. C’était un rêve de bosser avant ma mère et cela restera sans doute la plus belle expérience de ma vie.”

D’autant que, tournée en plein milieu de la pandémie de Covid et alors que nombre de familles étaient séparées, Margaret, elle, a pu passer de long mois au côté de sa maman. “Entre sur un plateau et voir sa mère jouer… sa mère, ça change tout”, sourit encore la jeune femme. “Parce que cela change tout, absolument tout”…

Maid, en dix épisodes, est à découvrir (absolument) sur Netflix. Le livre de Stephanie Land, lui, est paru aux Éditions Globe.