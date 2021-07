En créant Hélène et les garçons, il y a bientôt 30 ans, Jean-Luc Azoulay a lancé une sitcom qui allait être un franc succès, en France et ailleurs, mais a surtout formé une famille soudée à jamais. La preuve, après Le Miracle de l’Amour et Les Vacances de l’Amour, le casting principal de la série se retrouve, depuis 2011, dans Les Mystères de l’amour, désormais diffusé sur TMC. D’anciens camarades y refont également des apparitions pour le plus grand plaisir des nostalgiques des années 90. C’est le cas de Manuela Lopez, interprète d’Adeline dans Hélène et les garçons et de Manuela dans ses suites, qui a fait son grand retour dans la série après 23 ans d’absence. C’était en 2019.

Trois ans plus tard, la comédienne a toutefois décidé de tourner la page. “Quand Jean-Luc Azoulay m’a proposé de reprendre le rôle de Manuela, il y a quelques années, j’ai accepté avec plaisir. Mais, quand je suis arrivée sur le tournage, je n’en ai pas reconnu les murs. Je n’ai pas retrouvé la bienveillance et l’esprit de famille qui existaient sur les tournages de l’époque.