C’était l’un des moments forts du 61e Festival de télévision de Monte-Carlo. Quatorze ans après la sortie de Toutes ces choses qu’on ne s’est pas dites, Marc Levy présente l’adaptation en série de son roman à succès. Celle-ci parle de Julia, une femme qui est contrainte d’annuler son mariage suite au décès d’un père qu’elle n’avait plus vu depuis longtemps et qui a toujours été très absent. Quelques jours après l’enterrement, elle reçoit toutefois un colis un peu spécial dans son appartement, son père en androïde. Pendant six jours, celui-ci va ramener sa fille à un passé oublié et lui donner l’occasion de se dire toutes les choses qu’ils ne se sont pas dites.

Ce n’est pas la première fois que Marc Levy, écrivain français le plus lu dans le monde avec plus de 50 millions de livres vendus, voit une des histoires adaptées pour l’écran. Il y a plusieurs années, Et si c’était vrai…, Où es-tu ? et Mes amis, mes amours ont, eux aussi, connu une deuxième vie sur l’écran. "L’idée de cette adaptation est partie d’une conversation avec Miguel (Courtois, le réalisateur, NdlR), d’une envie de retravailler ensemble après Où es-tu ?. Ce n’est pas le fruit d’un long processus, c’est quelque chose d’assez spontané. Miguel s’est emparé du roman, il a écrit le scénario et me l’a envoyé. J’ai écrit les dialogues et l’aventure est née", explique l’écrivain qui a choisi Jean Reno pour incarner le père de Julia. "Demander à Jean Reno de jouer ce rôle était une évidence. Il y a chez lui cette force, ce charisme, cette présence incroyable et à l’intérieur de lui cette extraordinaire sincérité peu montrée. Elle est très difficile à montrer, mais au moment où le personnage de Michel s’ouvre, la lumière jaillit. C’est magnifique."