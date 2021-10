Trente-cinq ans après, Mark Harmon – qui fait ses adieux à "NCIS" – n’en revient toujours pas. Explications…

Pour Mark Harmon, “NCIS : Enquêtes spéciales”, c’est fini ! Après 19 saisons et 418 épisodes, l’acteur vétéran, qui jouait l’agent Leroy Jethro Gibbs, quitte la série qui avait fait de lui une star planétaire. L’Américain qui a fêté ses 70 ans le 2 septembre dernier est apparu une ultime fois dans l’épisode diffusé le 11 octobre aux États-Unis sur CBS, mettant ainsi fin aux spéculations de ces derniers mois quant à son avenir dans la série. Son job de big boss, il l’occupait avec zèle et sérieux depuis 2003. Personne n’imaginait alors que ce “legal/forensic show” deviendrait le plus regardé de la bannière étoilée. Entre deux enquêtes et bien avant qu’il rende son flingue et son badge nous avions pu passer à la question le chef de l’équipe d’agents fédéraux. Une interview cash…

Comment expliquez-vous l’engouement de cette série que ce soit dans notre pays ou dans le reste monde ?

“On le doit aux scénaristes qui ont un talent certain pour trouver des histoires incroyablement bien ficelées. Parfois, avec mes partenaires dans la série, on se demande : “Mais