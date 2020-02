Lundi dernier, Parasite, film sud-coréen du réalisateur Bong Joon-ho, a tout raflé à la cérémonie des Oscars. Quatre prix lui ont été décernés : meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur film international et meilleur scénario original. Du jamais-vu quand on sait que l’Académie des Oscars n’avait jusqu’ici jamais décerné son trophée suprême, celui du meilleur film, à un film non anglophone…

Le succès de Parasite a fait le tour du monde, au point de donner des idées à la chaîne américaine HBO. Selon le site Collider, le network projetterait d’adapter la production sud-coréenne en mini-série, écrite par Adam McKay (The Big Short) que l’on retrouverait également derrière la caméra avec... Bong Joon-ho, lui-même.

Niveau casting, on apprend que Mark Ruffalo aurait été approché pour en interpréter le personnage principal. Celui qui incarne Hulk depuis huit ans dans les blockbusters de Marvel aurait été sollicité par la chaîne pour se glisser dans la peau de Ki-Taek, le père de famille interprété par Song Kang-ho dans la version cinématographique.

L’histoire de cette adaptation racontera-t-elle à nouveau les aventures de la famille Ki-Taek, fera-t-elle office de suite ou sera-t-elle un spin-off du film d’origine ? Le mystère plane.