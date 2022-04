L’équipe de Fils de cherchait quelqu’un qui représentait Bruxelles, explique le chanteur Marka, alias Serge Van Laeken, qui a vécu à Molenbeek jusqu’à ses 20 ans. J’avais donc le profil même si cela ne fait pas de moi un comédien… Mais Antoine Négrevergne, un des auteurs de la série (diffusion sur Auvio dès ce 27 avril et sur Tipik dès le 15 mai, NdlR.) se posait la question et sa femme lui a dit : ‘Et pourquoi tu ne prendrais pas le père de Roméo ?’ Le fait de dire ‘le père de’, cela allait déjà avec ‘Fils de’ car c’est l’histoire d’un père et de ses enfants. Et Dieu sait que depuis quelques années, je ne suis plus que le père de. C’est comme si je n’existais plus (sourire) !"

Vous voilà en père gangster en cavale depuis 17 ans après avoir réussi le casse du siècle et de retour à Bruxelles pour vous réconcilier avec vos enfants. Marka acteur, c’est une première !

"J’ai déjà fait deux fois des castings mais ce fut à chaque fois douloureux car je n’avais pas été pris… On fait appel à toi en disant : ‘Tu as une bonne gueule, tu dois faire du cinéma’, même si je trouve que cela ne suffit pas. Je n’avais d’ailleurs pas été à la hauteur. Ici, je ne voulais pas aller prendre une troisième fois une claque. J’ai failli dire non. C’est ma femme qui m’a dit : ‘On est en plein Covid et on te propose du boulot, vas-y.’ Et ma fille m’a dit : ‘Mais non, papa, arrête de faire comme Marka, fais un peu Serge Van Laeken !’ J’ai finalement accepté mais j’ai dû suivre sept séances de coaching."