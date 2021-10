Imaginez une vie où les moindres faits et gestes, discussions avec votre meilleure amie concernant vos plans drague foireux, sont commentés comme un match de football par deux gars surexcités et enfermés dans une cabine. C’est ce qui arrivera à Rachel dans la série belge au format court, Match, dès le 21 octobre sur Be TV. Pauline Étienne (Into the night, Le Bureau des Légendes, Ennemi Public) y incarnera la trentenaire un peu perdue, sans emploi ni compagnon, vivant en collocation avec Joseph, un homme à qui tout réussit.

Dans la cabine, Kody Kim (Le Grand Cactus) et Clément Manuel (Ennemi Public, Losers Revolution) jouent les attentifs commentateurs. "C’est la préparation de rôle la plus cool que j’ai eue à faire", déclare Clément Manuel, qui a analysé le travail de plusieurs célèbres commentateurs sportifs pour s’entraîner. "C’est une sorte de Truman Show", remarque, quant à lui, le comédien du Grand Cactus.

Pour les aider à se mettre dans la peau de leur personnage, les deux acteurs ont reçu les conseils de consultants et de Frédéric Waseige, ancien joueur de football belge et journaliste sportif pour Be TV et la RTBF. "Il y a toujours une complémentarité dans les présentateurs. L’un est un ancien sportif, l’autre plus technique, explique Kody Kim. Chacun finit les phrases de l’autre parce que dans cet exercice, il faut meubler tout le temps et ce n’est pas facile."

