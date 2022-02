Matt et Ross, les frères Duffer et créateurs de Stranger Things, ont toujours dit qu'ils feraient 4 voire 5 saisons maximum de la série, et Netflix ne s’y opposera pas. La plateforme de streaming vient d'ailleurs d'officialiser les dates de diffusion de la saison 4 qui sera découpée en deux parties: le volume I sera mis en ligne le 27 mai prochain, et le volume II arrivera le 1er juillet.

Sur leurs réseaux sociaux, les frères Duffer ont partagé une lettre ouverte dans laquelle ils expliquent pourquoi ils n'iront pas plus loin que 5 saisons:

"Il y a sept ans, nous avons élaboré l'arc narratif complet de l'histoire de Stranger Things. À l'époque, nous avions prévu que l'histoire se déroulerait sur quatre ou cinq saisons. Elle s'est avérée trop vaste pour être racontée en quatre parties, mais, comme vous pourrez bientôt le découvrir, le grand final approche. La saison 4 sera l'avant-dernière saison et la saison 5, la dernière."





Les créateurs terminent leur lettre en affirmant qu'il y a encore beaucoup d'histoires à raconter. Assez pour en faire des spin-offs?

"Il reste beaucoup d'autres histoires passionnantes à raconter dans le monde de Stranger Things : de nouvelles intrigues, de nouvelles aventures et de nouveaux héros totalement inattendus. Mais avant cela, nous espérons vous avoir à nos côtés pour clore le récit d'une incroyable jeune fille nommée Eleven, de ses amis intrépides, d'un chef de police déchu, d'une mère tenace, d'une petite ville appelée Hawkins et d'une dimension alternative connue sous le nom de Uspide Down."

En attendant de connaître le dénouement de la série, la saison 4 de Stranger Things nous emmènera au printemps de l’année 1986, alors qu’Eleven et les autres, pourtant séparés entre Hawkins, la Californie et la Russie, devront faire face à une nouvelle et horrible menace surnaturelle.