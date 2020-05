Les fans ne verront plus quelques acteurs principaux de la série.

Après trois saisons de bons et loyaux services, quelques acteurs ne prolongeront pas pour un quatrième opus. Netflix l'a annoncé sur ses réseaux sociaux en postant une vidéo sur laquelle ils remercient cinq acteurs.

On ne devrait donc plus voir Polo (Alvaro Rico), Lu (Danna Paola), Nadia (Mina El Hammani), Carla (Ester Exposito) et Valerio (Jorge Lopez) lors des prochains épisodes.

Sur Twitter, des fans, déçus, ont carrément appelé au boycott de la saison 4, pour laquelle aucune date de diffusion n'a été annoncée.