Max Verstappen a annoncé que dorénavant il ne souhaitait plus participer aux tournages de la série Netflix consacrée à la Formule 1. Interviewé par(AP), le leader actuel du classement de la F1 a expliqué qu'il n'était pas content de tout ce qui était montré et dit à l'écran.

"Je comprends que cela doit être fait pour stimuler la popularité de la F1 aux États-Unis. Mais de mon côté, en tant que pilote, je n’aime pas en faire partie", a-t-il démarré avant d'expliquer ce qui le dérange.

"Ils ont inventé des rivalités qui n’existent pas vraiment. J’ai donc décidé de ne pas en faire partie, et je n’ai plus donné d’interview parce qu’il n’y a en fait rien à montrer. Je ne suis pas vraiment du genre à faire dans la dramaturgie, je veux juste des faits et des choses réelles”, a-t-il commenté auprès de l'AP.

Ensuite une question lui a été posé sur la véracité de sa fameuse "rivalité" avec Lewis Hamilton, le pilote néerlandais a répondu avec humour. "Ce sera probablement le cas dans le show de Netflix.”

D'autres mises en scènes et prises de libertés ont été repérées par plusieurs dirigeants d'écuries. "On m’a récemment demandé si je grimaçais en le regardant, et la réponse franche est: oui, constamment”, a ajouté le directeur sportif de Red Bull Christian Horner.