"Silence, moteur, action !" Bienvenue dans les vestiaires et toilettes des Diables rouges au Stade Roi Baudouin, relookés en "fast-food américain" pour l’occasion (voir notre vidéo sur dh.be). Devant nous, les humoristes Pablo Andres et GuiHome, alias Marco et Robin, les Messiers Pipi qui refont le monde en récurant les cuvettes des W.-C. "Qui a mis une caméra dans les chiottes ?", entend-on crier par Fred De Loof (vu dans la série Baraki), alias Michel, au duo comique. "Tu filmes mon pet ? Non ? C’est qui alors, c’est peut-être Big Brother ! C’est comme les morpions, on ne les voit pas, mais moi, je le sens !" Fou rire général sur le plateau. "Coupez !", lance alors le réalisateur Grégory Beghin.

