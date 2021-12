L’acteur reprend du service après huit années passées sous les radars. Rencontre… tranchante.

La nouvelle saison de Dexter, écrite par le showrunner historique Clyde Philipps, a débarqué sur BeTV. Elle compte 10 épisodes. Pour ce grand retour très attendu – cela fait plus de huit ans que les fans l’espéraient – Michael C. Hall a répondu à nos questions. Y compris les plus… tranchantes !

Le tournage de “Dexter : New Blood” a été réalisé en pleine pandémie du Covid. L’avantage avec votre personnage, c’est qu’il est déjà équipé : il porte en effet un masque, des protections en plastique, des gants en latex quand il désosse ses victimes…

“Vous avez raison ! Mais je ne vous cache pas que sur le set de “Dexter : New blood” flottait une atmosphère assez pesante. Nous portions tous et toutes des masques parce que le protocole sanitaire nous l’imposait. Nous avons, bien entendu, respecté les consignes à la lettre mais quand vous jouez et que la personne en face de vous porte un masque, il est très difficile de donner la réplique. Pourquoi, parce que nous ne voyons pas les expressions du visage, nous ne sentons pas les émotions. C’est assez déstabilisant je dois dire…”

Vous avez eu 50 ans en février dernier, et nous retrouvons un Dexter qui lui-même est aux prises avec l’âge et la parentalité d’une manière qu’il n’avait pas expérimentée pas auparavant. Le fait d’avoir pris de la bouteille vous permet-il selon vous d’aborder le rôle avec plus de sagesse ?

