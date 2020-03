La nouvelle va attrister les amoureux des animaux et les fans de Game of Thrones. Odin, un inuit du nord censé incarner un loup dans la série, vient de trépasser d’un cancer de la bouche.

Les fans avaient collecté 13 500 € pour le soigner, mais au bout de quatre mois, il est décédé à l’âge de 10 ans. Il avait été adopté à l’âge de 7 mois et participé à toute la saga. "C’est une chance incroyable d’avoir eu un animal tant aimé qui est devenu célèbre mondialement et qui a touché le cœur de tant de gens", a expliqué son propriétaire. C’est "un grand réconfort de savoir qu’il est immortalisé dans Game of Thrones."