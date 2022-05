Les deux premiers volets de la sériene sont disponibles sur Disney+ que depuis ce vendredi 27 mai. Un court laps de temps, qui n'a pas empêché les haters de se déchaîner à l'encontre de Moses Ingram, l'actrice qui incarne la redoutable Troisième Soeur, une cruelle Inquisitrice prête à tout pour capturer Obi-Wan Kenobi. Mais le rôle qu'elle tient n'est pour rien dans le flot d'insultes dont elle est victime.

Sur son compte Instagram, la comédienne a dénoncé les centaines de messages racistes qu'elle a reçus. "Pour faire court, il y en a des centaines des comme ça, et je vois aussi ceux qui viennent ici pour me défendre, ça compte énormément pour moi. Parce qu’il n’y a rien qu’on puisse faire contre ça, pour stopper cette haine. Je me demande à quoi je sers, et même pourquoi je vous raconte ça… je n’ai pas de réponse. Ce qui me dérange le plus, c’est ce sentiment que j’ai au fond de moi que je dois la fermer et encaisser. Que je dois faire bonne figure. Je n’ai pas les épaules pour ça. Donc je veux vraiment remercier les gens qui sont là pour moi dans les commentaires. Les autres ? Vous êtes bizarres."

Sur Twitter, le site officiel Star Wars n'a pas tardé à réagir pour la défendre: "Nous sommes fiers d’accueillir Moses Ingram dans la famille Star Wars et excités de voir l’histoire de Reva se dérouler. Si quelqu’un essaie de lui faire sentir qu’elle n’est pas la bienvenue, nous avons une seule chose à lui dire : nous résistons. Il y a plus de 20 millions d’espèces sentientes dans la galaxie Star Wars, ne choisissez pas d’être racistes."

Ce n'est malheureusement pas la première fois que des stars de Star Wars sont victimes d'attaques racistes: avant cela, John Boyega et Kelly Marie Tran avaient subi le même sort de la part de pseudo fans manifestement passés du côté obscur de la Force.