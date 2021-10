Comme annoncé cet été , le service de streaming vidéo Netflix augmente les prix de tous ses abonnements. A ce jour, la formule la moins chère coûte 8,99 euros par mois pour les nouveaux clients.

Les abonnements "Standard" et "Premium" passent respectivement à 13,49 euros et 17,99 euros par mois, contre 11,99 euros et 15,99 euros précédemment. Pour les utilisateurs déjà inscrits, l'augmentation du prix peut prendre jusqu'à deux mois, selon la date de la facture.

Selon Netflix, le changement de prix est nécessaire pour continuer à investir dans les séries et les films. "Nous continuerons d'élargir notre offre. Nous avons récemment lancé la deuxième saison de notre série Belgian Original 'Into the Night' et d'autres nouvelles productions belges sont prévues dans un avenir proche."