Une petite saison et puis s’en va : chez Netflix, quand ça ne veut pas… ben ça ne reste pas ! La plateforme de streaming, qui a vu ses abonnements grimper en flèche pendant le confinement, a ainsi annoncé quelles seraient les séries que vous ne reverrez plus. Et il y a quelques surprises.

La première, c’est sans doute l’arrêt de 13 Reasons Why, après quatre saisons qui équivalaient à quatre années de cours au lycée de Liberty High. Mais même si cela fait sens, on ne pourra s’empêcher de les regretter… Les derniers épisodes de cette ultime saison sont diffusés depuis début juin en Belgique.

Autre rendez-vous des fans depuis six ans, Grace and Frankie (avec Jane Fonda et Lily Tomlin) va passer à la trappe. Finies les aventures de ces deux femmes d’âge mûr, quittées par leurs maris qui leurs avouent leur homosexualité. Une septième saison sera toutefois tournée, comme annoncé. Ce qui en fait la plus longue de Netflix, avec 94 épisodes.

D’autres - nombreuses - n’auront pas eu le temps de prouver qu’elles pouvaient rassembler les foules. C’est le cas de AJ and the Queen, Dare Me, Marianne, October Faction, Soundtrack, Spinning Out, Turn Up Charlie ou V War.

Mais c’est surtout le cas de Messiah, la très ambitieuse série portée par Michelle Monaghan, avec le Belge Mehdi Dehbi dans le rôle du Messie. Et, pour le coup, ce ne sont pas les mauvaises audiences qui sont en cause mais le coronavirus qui a empêché le tournage de la deuxième saison qui aurait dû commencer à Rome au début de l’été.