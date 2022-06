Vous avez adoré la série Squid Game? Netflix vient d'annoncer une excellente nouvelle en officialisant la saison 2.

La plateforme de streaming en a fait l'annonce via deux posts sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, un bref teaser de 10 secondes accompagné du message "Feu rouge… FEU VERT! Squid Game revient officiellement pour la saison 2!".

Netflix a ensuite présenté un message du créateur de la série à succès, Hwang Dong-Hyuk.

"Il a fallu 12 ans pour donner vie à Squid Game l'année dernière. Mais il n'aura fallu que 12 jours à Squid Game pour devenir la série Netflix la plus populaire. En tant que scénariste, réalisateur et producteur de Squid Game, je tiens à remercier les fans du monde entier. Merci d'avoir regardé et aimé notre série", a débuté Hwang Dong-Hyuk, avant de donner certains détails sur la suite de la série. "Et maintenant, Gi-hun revient. L'agent masqué revient. La saison 2 arrive. L'homme en costume avec le jeu ddjaki pourrait revenir. On vous présentera également Cheol-su, le petit copain de Young-hee. Rejoignez-nous une nouvelle fois pour un tout nouveau round."

Les fans sont déjà impatients. Mais pour le moment, aucune date précise n'a été annoncée.