Depuis sa disparition en décembre 2017, les hommages se sont multipliés pour Johnny Hallyday. Certains valent le détour, comme Johnny Hallyday : son rêve américain, d’autres laissent dubitatifs. C’est à présent au tour de Netflix d’y aller de sa contribution. Une série documentaire de 5 épisodes de 40 minutes est annoncée à partir du 29 mars. Johnny par Johnny, c’est son titre, promet de plonger le téléspectateur dans l’intimité de la plus grande rock star française, le tout raconté par Johnny en personne. L’ensemble retracera sa carrière avec des images d’archives, dont des séances en studio avec Jean-Jacques Goldman, par exemple, et des témoignages. Ne vous attendez cependant pas à voir apparaître David Hallyday, Laura Smet, Sylvie Vartan ou Eddy Mitchell. Ils ont décliné l’invitation, tout comme Laeticia Halliday, parce que ce film a été réalisé sans son accord, avait confié cette dernière au Parisien. C’est qu’un autre projet du genre est sur les rails avec la veuve du Taulier aux commandes. Il sera réalisé par William Karel. Le tournage commencera en septembre prochain.

En attendant, la bande-annonce de Johnny par Johnny semble prometteuse. On entend le rocker dire : "Moi je m’en fous de la mort. J’ai pas peur de mourir, ça ne me gêne pas. La seule chose pour laquelle ça me ferait peur, c’est pour les gens qui m’aiment." Il ne croyait pas si bien dire vu les polémiques qui ont éclaté juste après sa disparition.