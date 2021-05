Mais quand sera de retour la série à succès de Netflix, Stranger Things ? Initialement prévue pour début 2021, la série se fait attendre par ses fans. Il faut dire que la saison trois de Stranger Things, diffusée en juillet 2019, s'était terminée par un final haletant qui avait laissé les suiveurs de la série en émoi dans laquelle un personnage principal avait "perdu" la vie. Deux ans après, l'attente reste insoutenable pour les fans des aventures des adolescents.

Si les fans ont été rapidement rassurés par le sort de - attention spoilers - Jim Hooper (qui serait décédé lors d'une explosion) dans la première bande-annonce dévoilée en février 2020, par la suite, la plateforme s'est montrée très discrète dans sa communication. Marqué par la crise sanitaire, le tournage a été reporté à plusieurs reprises avant d'être (bientôt) terminé. Pour garder les fans de la série en haleine, Netflix a divulgué un nouveau teaser sur la prochaine saison.

Et il est sombre. Dans ce teaser d'environ 1 minute, la série met en lumière un flashback de l'enfance d'Eleven (Millie Bobby Brown) dans le sous-sol du laboratoire d'Hawkins où elle a été élevée en compagnie de sa "soeur", Kali (Linnea Berthelsen). Lors de cette nouvelle saison, on devrait donc en apprendre encore plus sur le passé de l'héroïne auprès du Dr. Brenner (Matthew Modine), qui serait de retour.

Plusieurs indices pourraient laisser penser à une date de sortie, mais rien n'a été annoncé par Netflix, mais cela ne devrait pas être pour tout de suite, comme l'avait laissé présager Finn Wolfhard, alias Mike Wheeler, il y a plusieurs semaines.