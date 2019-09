La guerre des plateformes de streaming aura bien lieu. Le début des hostilités est fixé au 12 novembre, date de lancement de Disney + aux USA, aux Pays-Bas et au Canada, quelques jours avant l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Pour la Belgique et le reste de l’Europe de l’Ouest, l’arrivée du "Netflix killer" est programmée pour début 2020, à prix cassé (6,99 € par mois, 69,99 € par an, alors que les fans américains du club D23 qui ont souscrit un abonnement de 3 ans avant le 2 septembre ne débourseront que 3,91 $ mensuels).

Dans la course à l’audience, le géant aux grandes oreilles rondes risque d’être devancé par un concurrent, Apple TV +.

(...)