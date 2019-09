Les séries cultes de l'histoire de la télévision sont celles qui attirent le plus de monde sur Netflix.

C’est dans les vieilles casseroles qu’on fait les meilleures soupes, paraît-il. Et d’évidence, c’est avec les vieilles séries qu’on fait les meilleures audiences. L’an dernier, si l’on en croit l’enquête Nielsen menée pour The Wall Street Journal, les programmes les plus regardés sur Netflix n’étaient pas nécessairement de première fraîcheur. The Office (apparu en 2005), Friends (sa création remonte à 1994), Grey’s Anatomy (la plus longue série médicale, toujours en cours, a été lancée en 2005), NCIS : Enquêtes spéciales (imaginé en 2003) et Esprits criminels (aussi diffusé pour la première fois en 2005) occupent le top 5. Il faut attendre la sixième place pour voir apparaître une série des années 2010, Orange is the New Black, sur les antennes depuis 2013.

La nostalgie fonctionne à plein rendement. Et selon plusieurs sondages, les fans sont prêts à s’abonner à un nouvel opérateur si leur série favorite y débarque. Or, Netflix vient de perdre ses deux têtes de ponts : The Office a été acheté 500 millions $ pour 5 ans par la future plateforme de NBC Universal, tandis que Friends a été acquis pour la même durée mais “seulement” 425 millions $ par WarnerMedia pour une diffusion sur HBO Max dès 2020.

On comprend mieux, dès lors, pourquoi la plateforme aux 152 millions d’abonnés vient de casser sa tirelire pour acquérir les droits d’un divertissement qui écume pourtant les petits écrans depuis 30 ans, Seinfeld. Il s’agit presque d’une question de survie pour Netflix face à la concurrence accrue. Selon le Los Angeles Times, “bien plus de 500 millions $” ont été déboursés pour cette nouvelle acquisition, destinée à calmer les envies de transfert des abonnés désireux de revoir encore et encore les feuilletons avec lesquels ils ont grandi.

“Seinfeld est la référence à laquelle se mesurent toutes les séries humoristiques de la télévision, a déclaré le responsable des contenus de Netflix, Ted Sarandos. C’est toujours aussi frais et amusant, mais pour la première fois, elle sera disponible partout dans le monde en 4 K.” Il faudra malgré tout faire preuve d’un peu de patience : jusqu’en 2021, c’est toujours Amazon qui en possède les droits de diffusion.

L’affaire pourrait se révéler très rentable : pour les 25 ans de Seinfeld, il avait été estimé que la diffusion de chaque épisode avait rapporté 2 millions $ par an à la chaîne qui le diffusait. Les 15-35 ans sont peut-être les plus grands consommateurs de streaming, mais manifestement, leurs parents sont des spectateurs plus acharnés et fidèles.

Le Top 10 des programmes les plus regardés sur Netflix en 2018.

2) Friends

3) Grey’s Anatomy

4) NCIS : Enquêtes spéciales

5) Esprits criminels

6) Orange is the New Black

7) Shameless

8) Supernatural

9) Parks and Recreation

10) Ozark



1) The Office