Netflix prépare le retour des Pokémon Séries Aurélie Parisi La plateforme est en train de travailler sur une série en live-action.

Pikachu et les autres Pokémons apparaîtront bientôt en chair et en os sur Netflix. Selon The Hollywood Reporter, Joe Henderson, le producteur exécutif de Lucifer, serait en train de travailler sur l’adaptation en série live action du dessin animé pour la plateforme de streaming. Un projet similaire porté par Legendary Pictures avait déjà vu le jour en 2019 mais s’était soldé par un échec. Espérons que, cette fois-ci, les aventures des créatures aux pouvoirs magiques et de ceux qui ont réussi à les apprivoiser perdureront sur les écrans.