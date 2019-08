La guerre fait rage entre les différentes plateformes de VOD présentes et à venir. À coups de communiqués tous plus surprenants les uns que les autres, Netflix, Disney +, Amazon, Hulu et compagnie tentent de séduire le public pour ramener à eux le plus grand nombre d’abonnés. La semaine dernière, le studio aux grandes oreilles dégainait une série spin-off de Star Wars mettant à l’honneur Obi-Wan Kenobi. Et ce week-end, Netlfix répliquait avec une autre série, animée celle-ci, mettant en scène… Elvis Presley ! Un 1er avril, l’affaire aurait tout d’un énorme poisson qui sauterait aux yeux du premier venu. Mais voilà, l’annonce a été faite le 16 août qui n’est pas une date anodine pour les fans du King puisque c’est le jour où il est mort en 1977.

(...)