À l’écran, Nicola Coughlan incarne l’adolescente Penelope Featherington dans la série à succès du moment, Bridgerton. Mais en réalité, elle a 34 ans. Et ce ne fut pas facile pour elle de montrer Bridgerton à sa maman. "Je connaissais très bien le déroulement des épisodes et les scènes de sexe qu’ils contiennent, explique-t-elle dans Make It Reign with Josh Smith. Quand j’ai montré le premier volet à maman, durant lequel les fesses de Johnny Bailey apparaissent furtivement, elle s’est demandé ce qui se passait. J’ai dû lui dire : ‘Ce n’est pas de ma faute. Je ne l’ai pas écrit. C’est une romance et c’est une part importante du récit’, mais j’étais mal. Puis arriva le sixième épisode. ‘Oh mon Dieu, que vais-je faire ? On y baise non-stop !’ J’ai donc passé en accéléré tout ce qui était sexy et à la fin de l’épisode, elle m’a dit : ‘Celui-ci était très court !’"’ Ah, le merveilleux humour anglais.