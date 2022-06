Personnage culte de la télévision à l’échelle mondiale, Mister Bean fait rire des générations entières depuis 1990 avec ses gags muets et ses apparitions parfois inattendues. Ce fut le cas lors de la cérémonie d’ouverture de JO de Londres en 2012. Il avait accompagné le prestigieux London Symphony Orchestra lors de l’interprétation des “Chariots de feu” de Vangelis. Hilarant.

C’est avec ce souvenir en tête qu’on a abordé Seul face à l’abeille (Man vs. Bee en anglais), une mini-série Netflix signée Rowan Atkinson et dans laquelle il joue le personnage principal. Le voici embauché pour prendre soin d’une villa hyper-luxueuse et totalement connectée pendant que le couple de propriétaires part en vacances. Dans la demeure figurent d’inestimables œuvres d’art, dont un manuscrit valant des millions.

