C’est une nouveauté : les dix programmes les plus en vogue sont mis en valeur pour aider les abonnés dans leurs choix.

Que va-t-on regarder ce soir ? La sempiternelle question revient pour de nombreux abonnés à Netflix chaque fois que sont épuisées toutes les saisons de leur série préférée. La plateforme de streaming fait bien des suggestions déterminées par ce qui a été vu auparavant, mais c’est bien là le hic : le plus souvent, c’est l’envie de voir quelque chose de différent qui l’emporte. Mais quelle nouvelle saga, dans un catalogue immense, truffé d’affiches qui ne disent rien et de résumés minimalistes qui n’en apprennent pas beaucoup plus ?

C’est ici qu’intervient la nouveauté de Netflix : un top 10 des plus grands succès dans le pays. Basé sur le nouveau mode de calcul de la plateforme : après deux minutes de vision, c’est comptabilisé, alors qu’il fallait avoir franchi auparavant la barre des 70 % pour que ce soit considéré comme vu. Tous les jours, ce classement est remis à jour. Et un logo apparaît pour les séries et films qui rencontrent le plus de succès.

L’avantage, c’est d’être tenu au courant de ce qui a la cote et augmenter les possibilités de discuter de ses programmes préférés avec ses proches, qui seront sans doute eux aussi tentés de regarder la dernière fiction à la mode. À titre indicatif, au moment d’écrire cet article, le top 10 était constitué, dans l’ordre, de Locke&Key, Love is Blind, Narcos Mexico, Pup Academy, Sex Education, Intimidation, Riverdale, Vikings, Better Call Saul et You.